Фамилия российского актера Федора Добронравова была изъята из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, учитывая решение Окружного административного суда города Киева.

Об этом сказала руководитель пресс-службы Министерства культуры Украины Юлия Даценко в комментарии Укринформу.

«Конкретно в отношении российского актера Федора Добронравова Министерство культуры получило решение суда, которое вступило в силу, и учитывая это решение, руководствуясь исключительно законом, отменило свой предыдущий приказ о включении его фамилии в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины», - отметила Даценко.

Она подчеркнула, что Министерство культуры выполняет нормы законодательства Украины, и включения в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, или исключение из данного списка происходит исключительно на основании тех или иных решений, определенных законом.

«Министерство культуры не принимает таких решений. Оно получает письмо от компетентных органов, к примеру, Службы безопасности Украины, и вносит в список или удаляет из него фамилии людей из сферы культуры», - сказала руководитель пресс-службы Минкультуры.

Напомним, 22 ноября 2017 Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в страну сроком на три года гражданину РФ актеру Федору Добронравову, который является звездой украинского сериала «Сваты».

28 ноября 2017 Добронравов внесен в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

29 ноября 2017 Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты».

В январе 2018 Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску ООО «Телекомпания «Студия 1 + 1» к Министерству культуры Украины и Государственному агентству Украины по вопросам кино.

27 марта стало известно, что Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет сериала «Сваты». Суд признал противоправным и отменил запрет на въезд Добронравову.