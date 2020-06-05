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Центральная избирательная комиссия на 25 октября назначила промежуточные выборы народного депутата в 208-м округе (Черниговская область), где был избран в Верховную Раду погибший Валерий Давыденко. Соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня на заседании, сообщает УНИАН.

«Назначить промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область) на воскресенье, 25 октября», - говорится в постановлении.

Как сказала член ЦИК Александра Кармазь, избирательный процесс начнется сразу после опубликования проекта постановления о назначении выборов, при наличии на это средств. «При рассмотрении вопроса о назначении выборов ЦИК столкнулась с определенными сложностями. Главное - это отсутствие бюджетных ассигнований для организации, подготовки и проведения выборов ... Мы много дискутировали и сошлись во мнении, что оптимально будет воспользоваться практикой, которую уже использовала ЦИК, - закон позволяет разводить во времени вопрос назначения выборов и вопрос опубликования проекта соответствующего постановления, после которого уже начинается избирательный процесс», - отметила Кармазь.

Напомним, 23 мая народного депутата от группы «Доверие» Валерия Давыденко нашли мертвым в его офисе.
ForUm

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