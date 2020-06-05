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Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что американское правительство имеет доказательства того, что экстремистские группировки и иностранные силы используют протесты в США против расизма и полицейского произвола, чтобы посеять раздор. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Укринфрм со ссылкой на ABC News.

«Мы имеем доказательства того, что» Антифа «и другие подобные экстремистские группы, а также последователи разных политических сил были привлечены к подстрекательству и участию в насильственной деятельности», - сказал Барр.

По его словам, к протестам также вовлечены разные «иностранные субъекты», чтобы обострить ситуацию.

Как отмечается, в среду МВД США объявило об аресте трех мужчин, связанных с ультраправым движением «Бугалу», которые якобы планировали подстрекать к насилию во время протестов в Лас-Вегасе.

«Есть некоторые группы, которые не имеют определенной идеологии, кроме анархии. Есть некоторые группы, которые хотят спровоцировать гражданскую войну - группа «Бугалу», которая оказалась на грани этого, также пытается привести к обострению насилия. Таким образом, мы имеем дело с, как я говорю, смесью из многих разных экстремистских организаций», - сказал Барр.

Напомним, десятки крупных городов США, в том числе столицу, охватили массовые протесты, которые быстро переросли в погромы. Причиной беспорядков стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.

В Чикаго, Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе происходят столкновения активистов с полицейскими, вооруженными слезоточивым газом и капсулами с перцовым раствором.

Протесты продолжаются более чем в 75 городах, в некоторых демонстрации проходят мирно, в других некоторые демонстранты сжигают здания и грабят магазины.

Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть воинские подразделения в столице страны и пригрозил сделать то же самое в регионах, если губернаторы штатов не справятся с массовыми беспорядками.
ForUm

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