Верховная Рада Вадима уволила Пристайко и назначила вице-премьером по вопросам евроинтеграции Ольгу Стефанишиной

Рада поддержала представление о назначении министром культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Кроме того, ВР поддержала решение об отправке на доработку программу действий правительства Дениса Шмыгаля.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом (№2513).

Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко для допроса в Государственном бюро расследований на 10 июня.

Адвокат пятого президента Игорь Головань утверждает, что судебное заседание относительно принудительного привода его клиента на допрос должно было проводится при участии Порошенко.

Президент Владимир Зеленский поставит задачу Министерству иностранных дел рассмотреть возможность либерализации визового режима для иностранцев, посещающих Украину с туристической целью.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников исключил создание Консультативного совета в ТКГ по Донбассу.

Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова обеспокоена действиями средств массовой информации, которые обнародовали персональные данные и фотоснимки потерпевшей от насильственных действий работников Кагарлицкого отделения Национальной полиции Украины.

В правоохранительные органы обратились еще трое жителей Кагарлыка, которых допрашивали теперь подозреваемые в истязании и изнасиловании двое копов – Сергей Сулима и Николай Кузив.

В Украине по состоянию на утро 4 июня подтверждено 25411 случаев COVID-19, из них 11 042 человек выздоровели, 747 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 588 случаев.

С 2014-го года из-за российской вооруженной агрессии на территории Донецкой и Луганской областей погибло более 240 детей, еще 56 пропали без вести, получили ранения и травмы, по данным разных источников, от 167 до более 500 молодых граждан Украины. Об этом сообщает Командование Сухопутных войск ВСУ.

Исполнительный совет МВФ запланировал заседание относительно Украины на следующий четверг, 9 июня, во время которого будет принято решение по новой программе кредитования Stand-By, а также о выделении первого транша.

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если его действия признают нарушением правил карантина.