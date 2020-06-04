В Украине по состоянию на утро 4 июня подтверждено 25411 случаев COVID-19, из них 11 042 человек выздоровели, 747 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 588 случаев, сообщил Центр общественного здоровья.

По данным СНБО, за сутки выздоровели 602 человека, 12 – умерли.

Всего в Украине 392 316 образцов исследовано методом ПЦР и 29533 образца – методом ИФА.

Всего заболели 1829 детей и 4888 медиков. На амбулаторном лечении 17 674 пациентов, из них 1532 ребенка и 3965 медработников. Нуждались в госпитализации 7737 человек, из них 297 детей и 923 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких требовалось 297 людям, в том числе один ребенок и 28 медиков.

Из числа выздоровевших – 2634 медработника и 784 ребенка. 38 медиков умерли от осложнений COVID-19.