Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом (№2513). Как передает УНИАН, за это решение с последующим внесением технико-юридических поправок проголосовали 236 из 368 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.



Законом в Уголовном кодексе Украины устанавливается, что создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Участие в преступной организации наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Если такие действия были совершены должностным лицом с использованием служебного положения, это карается лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

Создание преступного сообщества, то есть объединение двух или более преступных организаций, руководство таким сообществом наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Если указанные выше действия были совершены лицом, которое осуществляет преступное влияние или является лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе «вора в законе», это карается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

В то же время освобождается от уголовной ответственности лицо, кроме организатора или руководителя преступной организации, если оно до сообщения ему о подозрении в совершении этого преступления добровольно сообщило о создании преступной организации или участии в ней и активно способствовало ее раскрытию.

Уточняется, что под преступным влиянием следует понимать любые действия лица, которое благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям способствует, побуждает, координирует или осуществляет иное воздействие на преступную деятельность, организует или непосредственно осуществляет распределение средств, имущества или других активов (доходов от них), направленных на обеспечение такой деятельности.

Под лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе «вора в законе», следует понимать лицо, которое благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц, осуществляющих преступное влияние. Кроме того, определяется, что умышленное установление или распространение в обществе преступного влияния при отсутствии признаков, указанных в статье Кодекса о создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участия в ней, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же действия, совершенные повторно или в изоляторах временного содержания, следственных изоляторах или учреждениях исполнения наказаний, наказываются лишением свободы от 9 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.



Если указанные выше действия были совершены лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе «вора в законе», это карается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Также устанавливается, что организация или содействие в проведении преступного собрания (сходки) представителей преступных организаций или организованных групп или лиц, осуществляющих преступное влияние, для планирования совершения одного или более преступлений, материального обеспечения или координации преступной деятельности, в том числе распределения доходов, полученных преступным путем, или сфер преступного влияния, а также участие в таком собрании, в том числе с использованием средств связи, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Освобождается от уголовной ответственности лицо, кроме организатора преступного собрания, за совершение такого преступления, если оно до сообщения ему о подозрении в совершении этого преступления добровольно сообщило об этом преступлении, а также активно способствовало его раскрытию.

Обращение к лицу, которое заведомо для виновного может осуществлять преступное влияние, в частности к лицу, которое находится в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе «вора в законе», с целью применения им такого влияния, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также изменения вносятся в Уголовный процессуальный кодекс Украины, Уголовно-исполнительный кодекс, законы «О предварительном заключении» и «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.



Напомним, Верховная Рада приняла данный законопроект за основу 19 декабря 2019 года.