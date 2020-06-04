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Верховная Рада поддержала представление о назначении министром культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

«За» проголосовали 263 нардепа, сообщает пресс-служба парламента.  

Ткаченко представил приоритеты, к которым отнес усиление финансирование культуры и завершения реорганизации Министерства.

Народные депутаты во время обсуждения высказали свои предложения для учета министром в работе.

Следующим голосованием народные депутаты 299 голосами поддержали заявление народного депутата Ткаченко о досрочном сложении полномочий народного депутата Украины в связи с назначением его министром культуры и информационной политики.

4 марта Верховная Рада отправила в отставку Кабмин Алексея Гончарука. На должность премьер-министра был назначен Денис Шмыгаль. В его правительстве остались вакантными должности министров культуры, образования и науки, энергетики и защиты окружающей природной среды Украины.

Сейчас и. о. министра энергетики и защиты окружающей природной среды является Ольга Буславец, и. о. министра образования и науки - Любомира Мандзий, и. о. министра культуры и информационной политики - Светлана Фоменко.
ForUm

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