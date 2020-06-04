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Премьер-министр Денис Шмыгаль внес представление в Верховную Раду об увольнении с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

 Как сообщает пресс-служба парламента, 296 голосами народные депутаты проголосовали «за».

Также Шмыгаль доложил представление о назначении Ольги Стефанишиной вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и обратился к народным депутатам с просьбой поддержать это представление.

По результатам рассмотрения парламентарии 255 голосами приняли в целом проект постановления о назначении Стефанишиной Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Ольга Стефанишина – специалист в области права ЕС и международного торгового права. В период с 2010 по 2015 гг. руководила процессом приближения национального законодательства к праву ЕС в Министерстве юстиции Украины; с 2016 по 2019 гг. – возглавляла правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров. Сейчас работает советником в юридической фирме «Ильяшев и Партнеры».

Имеет несколько высших образований: Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, факультет международного права, магистр международного права; Одесский национальный экономический университет, специалист по финансам и кредиту; Дипломатические академии в Вене (Австрия) и Таллинне (Эстония).

Стефанишина имеет 5-й ранг государственного служащего.
ForUm

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