Президент Владимир Зеленский поставит задачу Министерству иностранных дел рассмотреть возможность либерализации визового режима для иностранцев, посещающих Украину с туристической целью. Об этом он сообщил на встрече с представителями туристической отрасли на территории Каменец-Подольской крепости в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

По мнению президента, отменить визы можно для граждан Китая, Австралии, Новой Зеландии или арабских стран, которые приезжают в Украину как туристы.

«Надо либерализовать визовую политику: если страны, которые отменяют визы для украинцев, которые приезжают к ним, - мы для них отменяем. Нам надо конкурировать за туриста», - сказал Зеленский.

По оценкам туроператоров, иностранец за день тратит 120-150 долларов и в среднем находится в Украине три-четыре дня.

Президент призвал представителей отрасли вместе поработать над тем, чтобы заинтересовать иностранных туристов посетить уникальные места в нашей стране.

«Есть вещи в Украине, которых нет в других странах, на которые хочется посмотреть и показать их западном туристу. Что мы можем сделать просто этим летом, чтобы привлечь иностранного, западного туриста, который привозит деньги?» - отметил он.

Глава государства также отметил, что сейчас из-за пандемии коронавируса и закрытия границ появились возможности для развития внутреннего туризма, и украинская власть намерена работать над увеличением туристической привлекательности Украины.

«Из-за коронавируса мы видим, что внутренний туризм в Украине может быть очень популярным. Вопрос - что может сделать власть для туризма», - отметил Зеленский.

Президент предложил определить в каждой области Украины «туристический магнит» - объект, который могли бы развивать власть и бизнес, чтобы привлечь туристов.

«Моя логика была проста: сделать историю «магнитов» в каждой области. Где-то стоит недостроенное, где надо заново построить. Это ваш бизнес. Мы заинтересованы, чтобы он развивался и наполнял бюджет», - пояснил глава государства.

Представители туристической отрасли отметили, что сегодня действительно открылось беспрецедентное окно возможностей для развития туризма. Но времени для этого мало.

Глава государства предложил определить конкретные шаги, которые можно быстро сделать для стремительного увеличения туристической привлекательности Украины.

Участники встречи отметили, что Украина - очень красивая страна и является привлекательной для путешествий, но нужно сломать стереотип, что путешествовать по Украине - не модно. Поэтому среди основных задач – начало медиакампании по популяризации туризма в Украине.

Кроме того, представители отрасли отметили, что в нашей стране мало хороших гостиниц, и целесообразно было бы введение целевых льготных кредитов под строительство гостиниц и резортов. Также поднимался вопрос введения льготной ставки НДС для туристической отрасли.

Глава государства выступил за разработку концепции развития туристической отрасли Украины.