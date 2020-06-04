Исполнительный совет МВФ запланировала заседание относительно Украины на следующий четверг, 9 июня, во время которого будет принято решение по новой программе кредитования Stand-By, а также о выделении первого транша.

Об этом говорится в сообщении о расписание работы Исполнительного совета Фонда, обнародованном в среду на сайте МВФ, передает Укринформ.

Так, в календаре на 9 июня запланировано заседание относительно Украины на тему соглашения Stand-By.

В прошлом месяце в МВФ подтвердили достижение договоренности на уровне персонала о выделении финансирования Украине по программе Stand-By в размере $5 млрд в течение 18 месяцев.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что Украина до 10 июня получит первый транш от МВФ.