Верховная Рада поддержала решение об отправке на доработку программу действий правительства Дениса Шмыгаля.

За такое решение проголосовали 245 нардепов.

Перед этим Шмыгаль призвал Верховную Раду отправить базовую программу деятельности правительства на доработку, чтобы депутаты получили возможность рассмотреть обновленную программу, которая разработана совместно с парламентариями.

Выступая в Верховной Раде, глава правительства напомнил, что первая программа подавалась в парламент как базовый документ, который определил направления деятельности, и с пониманием, что Кабинет Министров будет ее дорабатывать.

«Наше правительство не держится за свои кресла. Мы подаем свою программу деятельности не для того, чтобы получить иммунитет. Считаю, что такая программа нужна нам всем, чтобы мы могли формализовать, а главное синхронизировать наше общее движение по изменениям в Украине», - сказал глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что в первую очередь важно содержание и качество документа. «Важно, чтобы она была профессионально написана, а главное выполнялась, а не оставалась мечтами на бумаге, как это часто раньше бывало. Именно поэтому, сегодня я буду просить народных депутатов отправить ту программу деятельности правительства, которая сейчас вынесена на голосование, на доработку. После такого шага Кабинет Министров Украины сможет внести уже обновленную программу деятельности, которую мы совместно с депутатами проработали. И уже после этого наше правительство будет ожидать поддержку парламента по новому документу», - подытожил премьер.

При обсуждении программы депутаты от разных фракций называли программу действий правительства «школьным рефератом» и заявляли о целесообразности отставки правительства. Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко заявил о начале сбора подписей для отставки Кабмина.

Напомним, ранее глава комитета ВР по вопросам финансовой и налоговой политики Данил Гетманцев заявил, что парламент отправит на доработку программу действий правительства.