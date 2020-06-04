Валовой внутренний продукт Украины в январе-апреле 2020 года сократился на 5%, что соответствует прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Об этом говорится в обзоре экономической активности за январь-апрель 2020 года, сообщает УНИАН.

«В комплексе со стимулирующими факторами предыдущих периодов сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу (в первом квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%)», - говорится в обзоре.

Отмечается, что в апреле большинство видов производственной деятельности ощутили негативное влияние распространения коронавируса в мире и продолжения действия карантинных мер по сдерживанию пандемии внутри страны.

В то же время, Минэкономики ожидает, что смягчение карантина с середины мая и дальнейшее снятие ограничений на фоне внедрения принятых правительственных решений, направленных на смягчение воздействия пандемии COVID-19, позволят оживить экономическую активность и ожидать возобновления роста ВВП в конце текущего года.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что валовой внутренний продукт Украины в 2020 году сократится на 4,2%.

Правительство пересмотрело предположения и прогноз экономического и социального развития Украины на 2020 год – теперь ожидается падение ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось ранее.

Согласно прогнозу Всемирного банка, по итогам 2020 года экономика Украины упадет на 3,5% по сравнению с предыдущим годом.

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики нашей страны в текущем году на 7,7%.

Национальный банк, исходя из показателей первого квартала, ухудшил годовой прогноз падения экономики Украины с 5% до 6-7%.