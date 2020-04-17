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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что валовой внутренний продукт Украины в 2020 году сократится на 4,2%. Об этом говорится в обновленном консенсус-прогнозе «Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии», сообщает пресс-служба министерства.

Так, по прогнозам экспертов, Украина будет демонстрировать достаточно глубокое падение в 2020 году - на 4,2%. В 2020 году ускорятся инфляционные процессы до 7% против 4,1% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) в 2019 году, однако уже в 2021 году будет иметь место экономический рост на уровне 2,4%.

Инфляция замедлится до 5,9% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года).

«Наибольшая угроза для экономического восстановления в Украине, по мнению экспертов, - это длительное продолжение и усиление внутренних карантинных мероприятий», – говорится в сообщении.

Напомним, правительство пересмотрело предположения и прогноз экономического и социального развития Украины на 2020 год – теперь ожидается падение ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось ранее. 

Согласно прогнозу Всемирного банка, по итогам 2020 года экономика Украины упадет на 3,5% по сравнению с предыдущим годом.

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики нашей страны в текущем году на 7,7%.
ForUm

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