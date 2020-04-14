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Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики нашей страны в текущем году на 7,7%.

Как говорится в апрельском отчете Фонда о перспективах развития мировой экономики, в следующем году ожидается рост экономики Украины на 3,6%, передает УНИАН.

По оценкам Фонда, среднегодовая инфляция в 2020 году составит 4,5%, в 2021 - 7,2%. Дефицит текущего счета платежного баланса, по ожиданиям Фонда, составит 2% в текущем и 2,4% - в следующем году. Безработица, по оценкам МВФ, составит 10,1% в 2020 и 9,3% - в 2021 году.


Напомним, правительство пересмотрело предположения и прогноз экономического и социального развития Украины на 2020 год – теперь ожидается падение ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось ранее. 

Согласно прогнозу Всемирного банка, по итогам 2020 года экономика Украины упадет на 3,5% по сравнению с предыдущим годом.
ForUm

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