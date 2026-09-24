Посилення російських атак погіршило прогноз зростання економіки України в 2026 і 2027 роках – ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз економічного зростання України через посилення російських атак, які негативно впливають на експорт та економічну активність. Про це йдеться в регіональному економічному прогнозі ЄБРР, оприлюдненому в четвер, 24 вересня.

Згідно з новим прогнозом, ВВП України у 2026 році зросте на 1,5%, а у 2027 році — на 2,5%. Порівняно з червневими оцінками ЄБРР, прогноз знижено на 0,7 та 1,5 відсоткового пункта відповідно.

Атаки Росії на інфраструктуру та судна в Чорному морі спричинили серйозні перебої в перевезенні зерна, що ще більше ускладнило український експорт. Додатковою проблемою стало обміління Дунаю, яке знизило пропускну здатність основного альтернативного маршруту.

За оцінкою банку, блокада Чорного моря також посилила негативний вплив високих цін на добрива.

ЄБРР зазначає, що через перебої з постачанням пшениці її ціна зросла більш ніж на третину, а високі ціни, як очікується, зберігатимуться до 2028 року.

Водночас обсяги врожаю залишилися стабільними. За межами Центральної Європи наслідки посухи були нижчими за середній рівень, зафіксований із 2010 року.

Атаки Росії в Чорному морі також скоротили український експорт до найнижчого рівня з квітня 2022 року. ЄБРР оцінює, що цього року Україна може недоотримати $5,5 мільярда від експорту пшениці, олійних культур і металів, що еквівалентно 2,5% ВВП.

Загалом у першій половині 2026 року економіка країн регіону ЄБРР зросла на 3,1% проти 3,6% за підсумками 2025 року. У банку пов’язують уповільнення з подорожчанням енергоносіїв, перебоями в постачанні та майже стагнацією української економіки на тлі посилення російських атак.

Як повідомляв ForUA, за даними Держстату, зростання реального ВВП у квітні - червні 2026 року, за попередньою оцінкою, становило 0,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У квітні-червні 2026 року основним рушієм зростання реального ВВП залишалося стійке внутрішнє споживання, водночас подальше посилення російських атак обмежувало відновлення економіки.