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Согласно прогнозу Всемирного банка, по итогам 2020 года экономика Украины упадет на 3,5% по сравнению с предыдущим годом.

Соответствующий прогноз Всемирный банк опубликовал в экономическом обзоре Европы и Центральной Азии за весну 2020 года, который посвятили COVID-19, сообщает hromadske.

Прогноз Всемирного банка основывается на том, что во второй половине 2020 года пандемия коронавируса пойдет на спад. В то же время, в случае, если ситуация с вирусом будет разворачиваться по другому сценарию, то и прогнозные данные Всемирного банка будут меняться.

Также Всемирный банк прогнозирует рост инфляции в Украине до 8,9% по итогам 2020 года, дефицит бюджета на уровне 4,9% от ВВП, размер государственного долга — 59% от ВВП.

Согласно прогнозу, экономическая ситуация должна значительно улучшиться уже в 2021 году: ВВП вырастет на 3%, инфляция составит 5%, дефицит бюджета вернется к уровню в 2,1% ВВП, а размер государственного долга должен сократиться до 55,4% ВВП.

Напомним, правительство пересмотрело предположения и прогноз экономического и социального развития Украины на 2020 год – теперь ожидается падение ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось ранее. 
ForUm

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