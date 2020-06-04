В Украине 4 июня зафиксировали рекордное количество людей, у которых обнаружили инфицирование коронавируса — 588 случаев. В Министерстве здравоохранения говорят, что были готовы к этому.

Так, во время онлайн-брифинга 4 июня глава Минздрава Максим Степанов отметил, что связывает такую статистику, в частности, со смягчением карантина, сообщает hromadske.

«Конечно, когда мы вводили этапы выхода из карантина, в том числе, применив адаптивный карантин с определенными признаками в каждом регионе, у нас было понимание, что возможен определенный рост количества больных», — заявил он.

В то же время Степанов отметил, что его ведомство «полностью контролирует ситуацию», а по каждому случаю инфицирования проводят эпидемиологический анализ.

Другой причиной роста количества больных он называет увеличение тестирований. За минувшие сутки, 3 июня, провели 14 301 тестирование, из них 10 563 исследования методом ПЦР, а также 3738 ИФА-тестов.

«Еще раз хочу обратиться ко всем украинцам: смягчение карантина четко регламентирует наши эпидемиологические мероприятия, которые мы рекомендуем для всех... Их надо соблюдать. В противном случае мы можем наблюдать увеличение количества больных и, как следствие, МЗУ будет рекомендовать введение каких-то дополнительных мер», — добавил он.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 4 июня подтверждено 25411 случаев COVID-19, из них 11 042 человек выздоровели, 747 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 588 случаев.