Сегодня в первые рейсы после карантина отправились поезда дальнего следования в направлении Запада Украины, сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 392, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах.
Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
Пассажиры допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах.
Напомним, 1 июня в Украине возобновлено железнодорожное внутреннее пассажирское сообщение.
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