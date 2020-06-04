Мэр Львова Андрей Садовый обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой создать временную следственную комиссию для расследования событий, связанных с организацией «мусорной блокадыой» Львова.

«Прошло 4 года с момента поджога Грибовицкого полигона и начала блокады. Следствие продолжается. Фигурантами расследования являются бывшие высшие должностные лица, а также действующие народные депутаты. Мы готовы предоставить ВСК все необходимые свидетельства и материалы», - написал он в Facebook.

В тексте обращения указано, что события, развернувшиеся после пожара на Грибовицком полигоне твердых бытовых отходов 28 мая 2016 года, нарушили обеспечение нормальной жизнедеятельности города и прилегающих населенных пунктов, и создали высокий риск экологической катастрофы в регионе.

Кроме того, Садовый просит обратить внимание «на физическое блокирование правоохранительными органами, а также другими третьими лицами спецтехники на выездах из Львова и их преследование на территории Украина с целью их возвращения во Львов для продолжения накопления ТБО и создания условий дальнейшего загрязнения территории города».

По его утверждению, руководители государственных, а также правоохранительных органов осознанно уклонялись от законной реакции на эту ситуацию и выполнение ими своих конституционных и законных обязательств.

Напомним, в конце мая 2016 на Грибовицкой свалке, куда свозили отходы из Львова, произошел большой пожар. Тогда погибли трое пожарных и эколог.

После пожара Львов прекратил вывоз мусора в Грибовичи, что и привело к коллапсу.

В июле 2019 президент Владимир Зеленский пообещал Садовому, что СБУ проведет расследование «мусорной блокады» города.