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Президент Владимир Зеленский пообещал мэру Львова Андрею Садовому, что СБУ проведет расследование «мусорной блокады» города.

Об этом сообщает УНИАН.

Такое заявление президент сделал во Львове во время представления нового председателя Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского в ответ на призыв Садового провести реальное расследование по факту поджога Грибовицкого полигона бытовых отходов и последующей «мусорной блокады» Львова.

«Поэтому мы и привезли председателя Службы безопасности Украины. Мы хотим услышать конкретные фамилии людей, исполнителей, исполнительной власти, местных властей, которые способствовали этому давлению. Если можно услышать ответы на эти вопросы, то мы займемся этими людьми», — сказал Зеленский.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан отметил, что заявлений Садового о давлении со стороны бывшего главы государства Петра Порошенко достаточно для открытия уголовного производства.

«Все заявления, которые озвучил господин Садовой, можно считать заявлением о преступлении, — это экологическая безопасность государства, это безопасность целого города. Такое заявление о преступлении нужно внести в Единый государственный реестр, и, я думаю, что Служба безопасности должна обязанность эффективно расследовать, кто давал команду, кому давали команду, как выполняли, как блокировали, какие подразделения были задействованы. Соответствующих должностных лиц, если имело место нарушение трудовой дисциплины, на основании этих данных уволить, а кто непосредственно незаконные указания выполнял, их надо привлечь к ответственности», — сказал Богдан.

В то же время Садовой заявил, что в случае открытия уголовного производства, он и городской совет предоставят правоохранителям все необходимые документы.

Напомним, в конце мая 2016 на Грибовицкой свалке, куда свозили отходы из Львова, произошел большой пожар. Тогда погибли трое пожарных и эколог.

После пожара Львов прекратил вывоз мусора в Грибовичи, что и привело к коллапсу.
ForUm

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