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По ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 мужчине, который 1 июня 2020 угрожал взорвать мост Метро, ​​избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 315 тыс. гривен.

Указанное решение 03.06.2020 принял Днепровский райсуд Киева, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Напомним, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве 1 июня в 13.41 неизвестный сообщил полиции, что находится на мосту Метро и собирается его взорвать. Позже его задержали. У мужчины оказался муляж взрывчатки.  
ForUm

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