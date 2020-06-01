Сегодня, 1 июня, в Киеве неизвестный сообщил полиции, что находится на мосту Метро и собирается его взорвать, сообщает «Эспресо».

На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, спасатели и медики. Правоохранители собираются проводить переговоры с «минером».

Движение по мосту Метро перекрыли в обоих направлениях.

Как пишет на своей странице в Facebook журналист Назар Приходько, по мосту бегает мужчина, «у которого в руке пакет, из которого торчит шнур, подключенный к пульту в руке».

В связи с этим красная линия метро работает от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».

В то же время в полиции сообщили, что в 13:41 в столичную полицию по спецлинии 102 позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост Метро. «На месте происшествия находится следственно-оперативные группы главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством главы столичной полиции Андрея Крищенко», – говорится в сообщении.

В столице введена специальная полицейская операция. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины анонимного заявителя. Сейчас движение всех видов транспорта и пешеходов на мосту перекрыто.

Напомним, вечером 18 сентября 2019 года в Киеве мост Метро был заблокирован из-за угроз неизвестного взорвать его. Мужчина также осуществлял выстрелы.

«Минером» оказался бывший снайпер ВСУ, 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько. Позже правоохранители его задержали.

Днепровский районный суд Киева арестовал Белько с залогом на сумму 288 тыс. гривен.