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У мужчины, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, правоохранители изъяли муляж взрывного устройства.

Об этом заявил журналистам глава полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает Укринформ.

«Это был муляж, там находилась земля, визуально. Сейчас мужчину доставили в районное управление, вызваны медики, в том числе бригада психиатрической помощи», - заявил Крищенко.

Он также сообщил, что полиция возбудила уголовное производство по статье «ложное сообщение о заминировании».

По информации полиции, в 13:41 на спецлинию 102 позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост Метро.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством главы столичной полиции Андрея Крищенко.

Движение всех видов транспорта и пешеходов на мосту Метро было перекрыто.

Позже мужчину задержали.
ForUm

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