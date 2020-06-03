По состоянию на 3 июня по результатам тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины зафиксировано 50 положительных тестов на COVID-19, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В частности за прошедшие сутки подтверждено два новых случая инфицирования в Донецкой и Ривненской областях.

Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 29 человек, еще 21 – продолжает лечиться: 5 стационарно и 16 - амбулаторно.

Под контролем медиков остаются 68 пограничников, которые контактировали с больными. Они находятся на самоизоляции, некоторые из них изолированы в подразделениях и обсерваторах.

Напомним, по состоянию на 3 июня в Украине подтверждено 24 823 случая COVID-19, из них 10 440 выздоровели, 735 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 483 случая.