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По состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тысяч населения. Показатель летальности – 3%. Для сравнения, показатель летальности по состоянию на 30 апреля составил 2,5%, сообщает Центр общественного здоровья.

Прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущими составил + 3,5%.

«Даже в условиях ослабления карантина следует тщательно соблюдать правила физического дистанцирования, респираторной и личной гигиены», - подчеркнули в ЦОЗ.

COVID-19 может жить часами или даже днями на поверхностях. Физическая дистанция помогает ограничить возможности контакта с загрязненными поверхностями и инфицированными людьми вне дома.

Физическая дистанция особенно важна для людей, которые имеют более высокий риск осложнений от COVID-19 (возраст более 50 лет, наличие сопутствующих заболеваний). Поэтому ограничьте тесный контакт с другими в помещениях и на улице.

Пока нет вакцины и лекарств против COVID-19. Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции - помнить о правилах физической дистанции и ежедневной гигиены.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 3 июня в Украине подтверждено 24 823 случая COVID-19, из них 10 440 выздоровели, 735 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 483 случая.
ForUm

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