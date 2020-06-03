Случаи повторного заражения коронавирусом не могут носить массовый характер. Об этом рассказал врач-инфекционист Юрий Жигарев, передает «Обозреватель».

«Сказать, что большинство будет болеть COVID-19 два-три раза, я не могу», – заметил он, комментируя случай повторного заражения медика в Черновцах.

Как пояснил врач, тест, показывающий наличие у человека антител на коронавирус, не обязательно свидетельствует о наличии иммунитета, поскольку между понятием «антитела» и понятием «иммунитет» нельзя ставить знак равенства.

По его словам, шансы людей, переболевших COVID-19, заразиться им снова, «достаточно невысокие». «Хоть мы и говорим, что это новый вирус, но это один из большой семьи коронавирусов. Мы знаем, что они способны вызывать респираторные повреждения, но никаких страшных качеств у него нет. Я думаю, что это единичные случаи».

В этом контексте он сообщил о случаях повторного заражения корью. «Но это может быть 1 случай на тысячу или на 10 тысяч», – сказал медик.

Напомним, по состоянию на 3 июня в Украине подтверждено 24 823 случая COVID-19, из них 10 440 выздоровели, 735 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 483 случая.