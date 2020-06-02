Следователем Днепровского управления полиции объявлено о подозрении мужчине, который 1 июня угрожал взорвать мост Метро, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Правонарушителем оказался житель Киевской области, 1988 года рождения. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия).

По словам задержанного, указанные действия он совершил с целью привлечения внимания к проблемам в его жизни. Оружия или взрывчатки у него не обнаружили.

В результате происшествия и в ходе задержания подозреваемого никто не пострадал. Сейчас в Днепровском суде Киева готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве 1 июня в 13.41 неизвестный сообщил полиции, что находится на мосту Метро и собирается его взорвать. Позже его задержали. У мужчины оказался муляж взрывчатки.