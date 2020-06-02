За прошедшие сутки, 1 июня, в Киеве подтвердили 28 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе пять врачей, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Один человек умер. Всего за период пандемии в столице 69 летальных случаев. Сегодня в Киеве уже 3071 подтвержденный случай COVID-19», - написал мэр в Telegram.

Среди заболевших – 11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет, 15 мужчин в возрасте от 29 до 80 лет, и два ребенка в возрасте два и пять лет. 11 человек госпитализировали.

Выздоровели за сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолели 718 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировали в Днепровском районе - 8. В Деснянском и Святошинском – по 4. В Оболонском и Дарницком - по 3 случая.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 2 июня подтверждено 24340 случаев COVID-19, из них 10 078 выздоровели, 727 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 328 случаев.