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За первые 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве зафиксировали более 35 тысяч событий, сообщила пресс-служба МВД.

«Итог первых 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве: зафиксировано 35 тыс. 762 события, отработано 5 тыс. 620. «Лидеры гонки»: Mercedes двигался по городу со скоростью 208 км/ч и BMW проехал 3 камеры подряд со скоростью 200 км/ч, водитель получит 3 штрафа», - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В Киеве 1 июня в 00:01 заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Напомним полезные ссылки:

Список адресов уполномоченных подразделений ГЧП, куда граждане могут обращаться по вопросам автофиксации: https://bit.ly/2ZWVfOy

Реквизиты оплаты штрафов: https://bit.ly/2zF6Irh

Адреса камер фотовидеофиксации и разрешенная скорость движения: https://bit.ly/2yUjFNq
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