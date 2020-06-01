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Председатель Нацполиции Игорь Клименко представил нового руководителя полиции Винницкой области – Ивана Ищенко.

Представление состоялось сегодня, 1 июня, сообщила пресс-служба облглавка.

Председатель Нацполиции отметил, что Ищенко – опытный офицер, с 18-летним стажем работы в правоохранительных органах, который начинал службу оперуполномоченным уголовного розыска, работал заместителем начальника райотдела и руководителем райотделов полиции, возглавлял превентивный блок полиции, занимал должность заместителя начальника полиции Одесской области.

По данным СМИ и по словам очевидцев событий и местных активистов, Ищенко принимал пассивное участие в насилии против проукраинских демонстрантов на Куликовом поле в Одессе 2 мая 2014 года. В частности, он, будучи при исполнении, не реагировал на выстрелы в проукраинских активистов. Также есть информация, что позже Ищенко разрешил всем заходить на место преступления, в Дом профсоюзов, что привело к уничтожению улик.

Отстраненного от исполнения должностных обязанностей начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрия Педоса назначили советником главы Нацполиции.
ForUm

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