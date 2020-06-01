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Укрзализныця начала продажу билетов на плацкартные вагоны, которые будут курсировать в составе пассажирских поездов дальнего следования с 1 июня 2020 года.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе общества, в этих вагонах будет продаваться 50% мест.

«Мы пошли навстречу пассажирам, понимая, что не каждый может позволить себе оплатить поездку в вагоне купе или СВ. В продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место», - сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

В частности, открыта продажа билетов в 20 плацкартных вагонах в составе поездов №98/97 сообщением Киев - Ковель (10 вагонов) №125/126 Киев - Константиновка (3 вагона), №10/9 Киев - Мариуполь (1 вагон), №102/101 Киев - Херсон (6 вагонов).

Юрик напомнил, что в купейных вагонах также реализуется 50% мест, а также сообщил, что в случае путешествия семьей в поезде есть возможность обратиться к проводнику с просьбой размещения в одном купе, ведь члены семьи находятся в постоянном контакте.

Напомним, 1 июня в Украине возобновлено железнодорожное внутреннее пассажирское сообщение.
ForUm

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