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В Киеве 1 июня в 00:01 заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В первый день лета Украина переходит на следующий, третий, этап ослабления карантина, а следовательно – отменены очередные ограничения.

Сегодня в  Украине возобновляется железнодорожное внутреннее пассажирское сообщение. Министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал условия, при которых Укрзализныця возобновит железнодорожное сообщение в тех регионах Украины, которые пока не принимают поезда.

Также Укрзализныця 1 июня начала первый этап возобновления курсирования пригородных поездов.

В Киеве в 13.41 неизвестный сообщил полиции, что находится на мосту Метро и собирается его взорвать. Позже его задержали. У мужчины оказался муляж взрывчатки.  

В Украине по состоянию на утро 1 июня подтверждено 24012 случаев COVID-19, из них 9690 человек выздоровели, 718 – умерли. Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек. 

В Свято-Вознесенском Фроловском монастыре зафиксировали вспышку коронавируса, там обнаружили 26 инфицированных служительниц. Монастырь закрыли на карантин. 

С 15 июня Украина возобновит международное и внутреннее регулярное авиасообщение.

Суд постановил взять под стражу на два месяца без права внесения залога 20 участников стрельбы в Броварах. 

 
ForUm

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