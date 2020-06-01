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С 15 июня Украина возобновит международное и внутреннее регулярное авиасообщение. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Возможно, внутреннее (авиасообщение. - Ред.) немного раньше. Сейчас тоже над этим работаем», - говорит Криклий.

Речь идет о наиболее популярных туристических направлениях, говорит министр. В частности, о Турции, Греции, Кипре, Грузии. «Более точные данные в течение недели озвучим», - пообещал Криклий.

По его словам, пока точно не будет возобновляться авиасообщения с Италией и Испанией, исходя из эпидситуации, которая там наблюдается. «Мы открываем направления, выходя из двух условий. Первое, если страны открываются в отношении нас. Второе — эпидемиологическая ситуация», - подчеркнул министр. Криклий также сообщил, что сейчас прорабатывается решение, чтобы туристы в аэропорту проходили тест на коронавирус. «Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, три-четыре часа, и уже можно будет выходить в город», - говорит глава Мининфраструктуры.

Напомним, 1 июня Украина перешла на следующий, третий, этап ослабления карантина, а следовательно – отменены очередные ограничения
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