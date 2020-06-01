Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Из них 11 - медики. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека. Всего за период пандемии - 68 летальных случаев. На сегодня в Киеве уже 3043 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших – 41 женщина в возрасте от 25 до 93 лет и девочка, которой 5 лет. А также 13 мужчин от 23 до 61 года и три мальчика - им 7, 15 и 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 4 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за сутки 6 человек. Всего коронавирус преодолели 654 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Подольском районе - 23, в Деснянском - 9 и в Дарницком - 8 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 1 июня подтверждено 24012 случаев COVID-19, из них 9690 человек выздоровели, 718 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 340 случаев.