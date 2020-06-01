Укрзализныця 1 июня начала первый этап восстановления курсирования пригородных поездов. С сегодняшнего дня возобновили движение 439 пригородных поездов. Об этом заявил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Так, с 1 июня в филиале «Донецкая железная дорога» начнут курсировать 38 поездов, «Львовская железная дорога» - 30 поездов, «Одесская железная дорога» - 84 поезда, «Южная железная дорога» - 156 поездов, «Приднепровская железная дорога» - 22 поезда, «Юго-западная железная дорога» - 109 поездов.

«Призываем пассажиров осознавать и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом. В частности, соблюдать социальную дистанцию, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни - оставаться дома. На время действия карантина в каждом пригородном поезде будет находиться проводник, который будет следить за соблюдением этих норм», - отметил руководитель компании.

По состоянию на 1 июня Укрзализныця еще не получила решение об ослаблении карантина от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Ривненской, Черновицкой областях. В Хмельницкой области имеется разрешение курсирования только на двух направлениях: Жмеринка - Гречаны и Хмельницкий - Волочиск.

Напомним, 1 июня в Украине возобновлено железнодорожное внутреннее пассажирское сообщение.