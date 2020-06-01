также в разделеОбщество
Криклий назвал условия запуска поездов по всей Украине 23
В ВСУ за сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19 13
В Украине возобновили движение пассажирских поездов 18
Словакия и Молдова открыли еще 5 пунктов пропуска на границе с Украиной 16
Не готовы к ослаблению карантина 5 областей и Киев 16
В Минздраве назвали области, где выявлено наибольшее количество случаев COVID-19 20
В Украине за сутки зафиксировано 340 случаев COVID-19 27
Госстат: Украинцы тратят на еду около половины средств 24
Суд арестовал 20 участников стрельбы в Броварах 16
В Украине стартовал очередной этап смягчения карантина 36
В Украине заработала видеофиксация нарушений ПДД 31
В Донецкой области полиция и 200 волонтеров всю ночь искали трех пропавших детей 30
КПП на границе с Венгрией заблокировано водителями 59
В первые дни лета пройдут дожди по всей Украине 19
Шесть регионов Украины не готовы к новому этапу ослабления карантина 44
КПВВ на Донбассе переходят на летний график работы 16
Зеленский поздравил с Днями двух городов 24
Стрельба в Броварах: еще пятерых участников взяли под стражу 17

Укрзализныця 1 июня начала первый этап восстановления курсирования пригородных поездов. С сегодняшнего дня возобновили движение 439 пригородных поездов. Об этом заявил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Так, с 1 июня в филиале «Донецкая железная дорога» начнут курсировать 38 поездов, «Львовская железная дорога» - 30 поездов, «Одесская железная дорога» - 84 поезда, «Южная железная дорога» - 156 поездов, «Приднепровская железная дорога» - 22 поезда, «Юго-западная железная дорога» - 109 поездов.

«Призываем пассажиров осознавать и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом. В частности, соблюдать социальную дистанцию, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни - оставаться дома. На время действия карантина в каждом пригородном поезде будет находиться проводник, который будет следить за соблюдением этих норм», - отметил руководитель компании.

По состоянию на 1 июня Укрзализныця еще не получила решение об ослаблении карантина от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Ривненской, Черновицкой областях. В Хмельницкой области имеется разрешение курсирования только на двух направлениях: Жмеринка - Гречаны и Хмельницкий - Волочиск.

Напомним, 1 июня в Украине возобновлено железнодорожное внутреннее пассажирское сообщение.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги