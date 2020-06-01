Министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал условия, при которых Укрзализныця возобновит железнодорожное сообщение в тех регионах Украины, которые пока не принимают поезда, сообщает УНИАН.

По его словам это зависит от самих регионов. «У них есть местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Минздрав предложил параметр инциндентности (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения) - это 12 человек на 100 тысяч населения. Если показатель меньше, чем такое количество заболевавших в течение недели, то комиссии рассматривают и смягчают карантин», - пояснил министр.

Криклий добавил, что на этой неделе еще несколько областей присоединятся к возобновлению железнодорожного сообщения. Министр также уточнил, Украина планирует возобновление внутреннего и международного авиасообщения.

Напомним, 1 июня в Украине возобновлено железнодорожное внутреннее пассажирское сообщение.