В Украине по состоянию на утро 1 июня подтверждено 24012 случаев COVID-19, из них 9690 человек выздоровели, 718 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 340 случаев, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения..

Всего в Украине 363 187 образцов исследовано методом ПЦР и 10944 образцов - методом ИФА.

В общем заболели 1725 детей и 4621 медик. На амбулаторном лечении находятся 16 650 пациентов, из них 1443 детей и 3757 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7362 человек, из них 282 ребенка и 864 медиков.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 283 человека, в том числе один ребенок и 26 медиков.

Из числа людей, которые выздоровели, 2354 медработника и 663 ребенка. 36 медиков умерли от осложнений COVID-19.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 1005 (587 выздоровели)

Волынская обл. - 932 (259 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 942 (265 выздоровели)

Донецкая обл. - 163 (89 выздоровели)

Житомирская обл. - 742 (416 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1206 (405 выздоровели)

Запорожская обл. - 447 (252 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1420 (818 выздоровели)

Киев - 3043 (654 выздоровели)

Киевская обл. - 1600 (398 выздоровели)

Кировоградская обл. - 514 (400 выздоровели)

Луганская обл. - 47 (40 выздоровели)

Львовская обл. - 1700 (420 выздоровели)

Николаевская обл. - 294 (154 выздоровели)

Одесская обл. - 896 (225 выздоровели)

Полтавская обл. - 270 (249 выздоровели)

Ривненская обл. - 1770 (887 выздоровели)

Сумская обл. - 170 (141 выздоровел)

Тернопольская обл. - 1176 (912 выздоровели)

Харьковская обл. - 1083 (408 выздоровели)

Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел)

Хмельницкая обл. - 454 (234 выздоровели)

Черкасская обл. - 406 (308 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3377 (945 выздоровели)

Черниговская обл. - 177 (63 выздоровели).