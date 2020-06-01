В Свято-Вознесенском Фроловском монастыре зафиксировали вспышку коронавируса, там обнаружили 26 инфицированных служительниц. Монастырь закрыли на карантин. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Больше всего случаев заболевания зафиксировали за минувшие сутки в Подольском районе - 23 больных. Это обусловлено вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Фроловском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили всего у 26 служительниц. Из них за минувшие сутки - у 22. В течение выходных в больницы столицы госпитализировали 8 монахинь», - сказал Кличко.

Он сообщил, что монастырь закрыли на карантин. Там сейчас осуществляют дезинфекцию.

«Я хочу обратиться ко всем: не будьте легкомысленными и не пренебрегайте правилами, ибо сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное - чтобы вирус не вырвался из-под контроля. Чтобы нам снова не пришлось возвращаться к карантину. Если количество больных будет увеличиваться и достигнет параметров, город определил для просмотра послаблений», - отметил Кличко.

Напомним, на сегодня в Киеве уже зафиксировано 3043 подтвержденных случаев заболевания COVID-19

За последние сутки количество жителей столицы, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек.