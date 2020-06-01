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По состоянию на 9:00 1 июня на украинско-словацком участке границы возобновил работу пункт пропуска «Вельке Слеменце» (с украинской стороны - «Малые Селменцы») в режиме с 8:00 до 20:00, сообщает пресс-служба Госупогранслужбы.

Ранее на этом участке в полном объеме заработал пункт пропуска «Убля» (с украинской стороны - «Малый Березный»).

Относительно украинско-молдавского участка сегодня возобновили работу автомобильные пункты пропуска «Кривая» (с украинской стороны - «Мамалыга»), «Мирное» (с украинской стороны - «Табаки») и «Бричень» (с украинской стороны - «Росошаны»).

Напомним, с полуночи 29 мая 2020 распоряжением правительства Украины возобновлена ​​работа 66 пунктов пропуска.  
ForUm

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