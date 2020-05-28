также в разделеОбщество
Стрельба в Киеве: Один из киллеров оказался не тем, за кого себя выдавал
Еще один «слуга» заболел коронавирусом 15
Заммэра Борисполя задержали на взятке в 3 квартиры 10
В деле «Оптимумспецдетали» появились новые подозреваемые 10
Пожар в одесском колледже: Поэта и активиста отпустили на поруки депутатов 29
В МИД назначили спецпредставителя по вопросам санкций 30
В Украине значительно повышается среднегодовая температура 17
С 1 июня начнется первый этап запуска электричек 37
НАН: Пик эпидемии COVID-19 в Украине уже прошел 42
В МВД рассказали, где заработает видеофиксация нарушений ПДД 34
Стали доступны билеты на еще 3 поезда 24
Дело Шеремета: Полиция изменила маршрут подозреваемых, чтобы «вписать» в свою версию 37
Полиция задержала иностранцев, взорвавших банкомат и похитивших 400 тысяч 28
Без чая и хождения по вагонам: озвучен новый формат проезда в поездах 38
В Национальном центре Довженко – обыски 25
Не готовы к ослаблению карантина 7 областей Украины 26
Журналистам разрешили находиться в ложе прессы ВР 13
За сутки в ВСУ зарегистрировано 16 новых случаев COVID-19 13

В полночь 29 мая откроются 66 пунктов пропуска на украинской границе со странами ЕС и Молдовой, 56 останутся закрытыми, в частности на направлении России и Беларуси.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии Украинской правде.

Распоряжение правительства о внесении изменений в «карантинные» списки закрытых пунктов пропуска от 20 мая было обнародовано 28 мая на правительственном портале.

«Сейчас администрация ГПСУ разрабатывает необходимые документы для подразделений охраны границы, и фактически ночью с 00.00 часов 29 мая пункты пропуска с украинской стороны будут готовы к оформлению граждан и транспортных средств. Соответствующие письма были также направлены сопредельным странам».

Демченко отметил, что каждая смежная сторона принимает решение об открытии пункта самостоятельно и отдельно. Он пояснил, что предварительно есть информация из отдельных стран о готовности как можно скорее возобновить пропуск, но окончательно это станет ясно 29 мая.

В ГПСУ не исключают, что все 66 направлений фактически заработают сразу.

Временно закрытыми останутся еще 56 пунктов пропуска. В частности, на границе с Российской Федерацией и Беларусью.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2663 грн.
14
Теги