По состоянию на утро 1 июня 5 областей Украины и Киев не готовы к переходу ко 2 этапу снятия карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, не готовы дальше снимать ограничения Киев, Волынская, Донецкая, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Напомним, с 22 мая в Украине введена адаптивная модель карантина.

По состоянию на утро 1 июня подтверждено 24012 случаев COVID-19, из них 9690 человек выздоровели, 718 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 340 случаев.