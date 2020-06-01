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По состоянию на утро 1 июня 5 областей Украины и Киев не готовы к переходу ко 2 этапу снятия карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, не готовы дальше снимать ограничения Киев, Волынская, Донецкая, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Напомним, с 22 мая в Украине введена адаптивная модель карантина

По состоянию на утро 1 июня подтверждено 24012 случаев COVID-19, из них 9690 человек выздоровели, 718 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 340 случаев.
ForUm

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