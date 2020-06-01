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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за прошедшие сутки наибольшее количество случаев COVID-19 выявлено в городе Киеве и Ривненской и Львовской областях. Как передает УНИАН, об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за предыдущие сутки было проведено 8 тыс. 015 тестирований на коронавирус, из них 6 тыс. 622 исследование проведено методом ПЦР и 1 тыс. 393 - ИФА-тестированием.

«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 58, Ривненской области - 57 и Львовской области - 31», - добавил министр.

Напомним, по состоянию на утро 1 июня подтверждено 24012 случаев COVID-19, из них 9690 человек выздоровели, 718 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 340 случаев.

 
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