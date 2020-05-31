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Мэр Киева Виталий Кличко и всемирно известный актер Арнольд Шварцнеггер поздравили Киев с днем рождения в совместном видеообращении.

«Киев - это город, который знают и любят во всем мире. Киев - это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев! Это видео о любви. Любви каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное», - написал Кличко в описании ролика.

На видео мелькают столичные пейзажи, парки, мосты, памятники, жители Киева. Однако затем фразу Кличко «Як тебе не любити, Києве мій!» повторяет по видеосвязи Арнольд Шварцнеггер, что оказалось для украинцев неожиданным.

Напомним, киевляне отмечают день рождения города, которому исполняется 1538 лет. В честь праздника в столице включат городские фонтаны, а традиционный пробег под каштанами пройдет в режиме онлайн. 
ForUm

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