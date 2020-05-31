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В воскресенье, 31 мая, столица Украины отмечает свой день рождения, ей исполняется 1538 лет. В этом году празднование Дня Киева проходит в условиях карантина, праздничные мероприятия проводят в онлайн и телеформате.

Программа празднования Дня Киева в 2020 году

В этом году празднование проходит в онлайн и телеформате, поскольку продолжает действовать запрет на массовые мероприятия, связанный с распространением коронавируса.

В эфире телеканала «Киев» утром будет транслироваться праздничная программа. В частности, поздравления с праздником, серии тематических сюжетов «Прогулки по Киеву», «Киев, который мы любим», «Портреты» и «Истории».

Кроме этого, состоится трансляция «Пробега под каштанами», который в этом году пройдет онлайн, праздничная телевикторина с киевлянами, а также радиоконцерты различных групп.

Столичные коллективы также готовят праздничные видео, которые покажут в соцсетях и на YouTube.

Также, сегодня возобновят работу столичные фонтаны: состоится запуск фонтанных комплексов на Майдане Независимости.

Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

Сезон работы столичных фонтанов продлится до 30 сентября 2020 года.

Обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая в связи с карантинными ограничениями.

 

Два фонтанных комплекса будут работать в режиме светло-музыкального шоу — это фонтаны Большой и Малые на Майдане Независимости, а также уникальный комплекс фонтанов в акватории Русановского канала. Отремонтированный фонтан в парке М. Заньковецкой по адресу: ул. Большая Васильковская, 119−121 будет подсвечиваться в вечернее время.
ForUm

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