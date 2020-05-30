С субботы, 30 мая, в Киеве возобновляют работу отели в рамках смягчения карантина.

Установлены такие правила работы для отелей:

температурный скрининг сотрудников и постояльцев;

масочный режим вне номеров;

одновременное пребывание людей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади.

Также в этот день в Киеве возобновляют работу ТРЦ.

Как сообщалось, за минувшие сутки заболевание коронавирусом в Киеве лабораторно подтвердили у 55 человек, в том числе у 7 медиков. Выздоровели 40 человек, один случай — летальный.

Всего в столице уже 2904 подтвержденных случая заболевания COVID-19, 637 жителей Киева преодолели болезнь.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 393 человек, зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровели 377 пациентов.