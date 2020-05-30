также в разделеСтолица
В Киеве дождь затопил улицы 36
С 1 июня в Киеве могут начать ограничить вход на станции метро 29
Кличко назвал больницы, лидирующие по числу заболевших COVID-19 медиков 26
Кличко обратился к правоохранителям из-за скандальной стройки 20
Кличко дал Последний звонок для выпускников столичных школ 25
Еще 56 человек в Киеве заболели коронавирусом, из них 17 – медики 16
В Киеве планируют создать сеть временных велодорожек 18
Кличко назвал условия ужесточения карантина 15
В Киеве коронавирус зафиксировали еще у 54 человек 32
День Киева в этом году будут праздновать в теле- и онлайн формате 16
Кличко обещает отстаивать пешеходную зону на Контрактовой площади 17
Туротрасль Киева недополучила около $1 миллиарда из-за срыва сезона 12
В часы пик будут ограничивать вход на некоторые станции киевского метро 27
COVID-19: 46 человек в киевских больницах – в тяжелом состоянии 16
Кличко рассказал, когда в Киеве откроют ТРЦ и гостиницы 24
В Киеве впервые с начала пандемии за сутки выписаны больше людей, чем заболели 22
Стрельба в Киеве: киллеры пытались убить лидера международного наркокартеля 63
В Киеве открыли первую «кризисную» комнату, где жертвы домашнего насилия могут находиться до 10 дней 20

С субботы, 30 мая, в Киеве возобновляют работу отели в рамках смягчения карантина.

Установлены такие правила работы для отелей:

температурный скрининг сотрудников и постояльцев;

масочный режим вне номеров;

одновременное пребывание людей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади.

Также в этот день в Киеве возобновляют работу ТРЦ.

Как сообщалось, за минувшие сутки заболевание коронавирусом в Киеве лабораторно подтвердили у 55 человек, в том числе у 7 медиков. Выздоровели 40 человек, один случай — летальный.

Всего в столице уже 2904 подтвержденных случая заболевания COVID-19, 637 жителей Киева преодолели болезнь.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 393 человек, зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровели 377 пациентов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
7390 грн.
15
Теги