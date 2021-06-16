Министерство обороны передает Фонду государственного имущества отель «Власта» во Львове, отель «Братислава» в Кривом Роге и отель «Казацкий» в центре Киева для дальнейшей приватизации.

Об этом во время форума «Украина 30» заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает УНИАН.

«Всеми тремя отелями владеет Министерство обороны Украины. Зачем Министерству обороны отели, которые являются для них неприбыльными? Мы посмотрели, что прибылями там вообще не пахнет. Что с ними делать? Их надо передавать в Фонд государственного имущества и дальше передавать на приватизацию. Именно это и произошло вчера. Министру обороны очень благодарны. Письма уже направлены в Фонд государственного имущества, и я надеюсь, что уже в ближайшее время мы увидим, что объекты пойдут на приватизацию», - сказал он.

Также Тимошенко добавил, что Министерство молодежи и спорта вскоре передаст Фонду госимущества свое здание на пересечении улиц Большая Васильковская и Саксаганского в центре Киева.