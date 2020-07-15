также в разделеЭкономика
Кабмин запретил ввоз в Украину вагонов из РФ 12
Отель «Дніпро» продали по цене, в 14 раз выше начальной 12
В первом полугодии экспорт из Украину сократился на 6% 14
Зеленский подписал закон о механизмах погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии 22
Минцифры намерено легализовать криптовалюту 16
ВР приняла закон о детенизации рынка металлолома 47
Глава Налоговой: Объем «скрученного» НДС достигает 40 миллиардов в год 72
Импорт товаров в Украину вырос на 20% 17
Петрашко ожидает от нового главы НБУ изменения монетарной политики 37
НБУ призывает украинцев не верить кредитам «под 0%» 15
Цена на электроэнергию вырастет с 1 августа 168
Шмыгаль: Количество безработных уменьшается 38
Долги перед шахтерами: в Минэнерго уточнили суммы 24
В НБУ пояснили, когда Чурий уйдет с поста заместителя главы 16
Петрашко: Количество безработных перестало расти 14
Украинцы хранят на руках почти 450 миллиардов 35
В мае переводы заробитчан в Украину сократились на $21 миллион 17
Нафтогаз стал поставщиком «последней надежды» на рынке газа 25

Сегодня, 15 июля, Фонд государственного имущества Украины выставил столичный отель «Днепр» на приватизационные торги.

Об этом, открывая заседание правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, начало приватизации гостиницы «Днепр» - это знаковое событие для Украины. «На аукционе по состоянию на 12:30 уже есть 29 участников. Фонд государственного имущества рассчитывал, что повышение стартовой цены произойдет в 5-6 раз. Начальная цена была 81 млн грн. Сейчас цена на аукционе выросла уже более 700 млн грн, то есть фактически в 9 раз. И это только начало», - подчеркнул премьер-министр.

Он также отметил, что сегодняшнее событие – «не только важный шаг с точки зрения восстановления приватизационных процессов. Это также хороший знак для инвесторов, что приватизация в Украине происходит прозрачно, честно и на открытых торгах».

«Вы прямо сейчас можете наблюдать за этим аукционом – он проходит онлайн, трансляцию можно увидеть на страницах Фонда госимущества в соцсетях. Наше правительство и в дальнейшем будет способствовать тому, чтобы как можно больше государственных предприятий получали эффективных хозяйственников. Это не новая модель, и это не какая-то сложная реформа, это нормальная практика развитых стран, когда предприятиями управляет эффективный собственник», - подытожил Шмыгаль.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1676 грн.
18
Теги