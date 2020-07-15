Сегодня, 15 июля, Фонд государственного имущества Украины выставил столичный отель «Днепр» на приватизационные торги.

Об этом, открывая заседание правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, начало приватизации гостиницы «Днепр» - это знаковое событие для Украины. «На аукционе по состоянию на 12:30 уже есть 29 участников. Фонд государственного имущества рассчитывал, что повышение стартовой цены произойдет в 5-6 раз. Начальная цена была 81 млн грн. Сейчас цена на аукционе выросла уже более 700 млн грн, то есть фактически в 9 раз. И это только начало», - подчеркнул премьер-министр.

Он также отметил, что сегодняшнее событие – «не только важный шаг с точки зрения восстановления приватизационных процессов. Это также хороший знак для инвесторов, что приватизация в Украине происходит прозрачно, честно и на открытых торгах».

«Вы прямо сейчас можете наблюдать за этим аукционом – он проходит онлайн, трансляцию можно увидеть на страницах Фонда госимущества в соцсетях. Наше правительство и в дальнейшем будет способствовать тому, чтобы как можно больше государственных предприятий получали эффективных хозяйственников. Это не новая модель, и это не какая-то сложная реформа, это нормальная практика развитых стран, когда предприятиями управляет эффективный собственник», - подытожил Шмыгаль.