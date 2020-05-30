За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 393 человек, зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровели 377 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты распространения коронавируса СНБО по состоянию на утро субботы, 30 мая.

Количество новых случаев инфицирования снижается второй день. В пятницу их было 429.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 23 204 человека, из них 9311 выздоровели, летальных исходов — 696.

Как сообщили в Минздраве Украины, на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 958 случаев;

Волынская область — 887 случаев;

Днепропетровская область — 933 случая;

Донецкая область — 158 случаев;

Житомирская область — 699 случаев;

Закарпатская область — 1171 случай;

Запорожская область — 440 случаев;

Ивано-Франковская область — 1379 случаев;

Кировоградская область — 506 случаев;

г. Киев — 2904 случая;

Киевская область — 1556 случаев;

Львовская область — 1619 случаев;

Луганская область — 46 случаев;

Николаевская область — 288 случаев;

Одесская область — 883 случая;

Полтавская область — 268 случаев;

Ровенская область — 1680 случаев;

Сумская область — 168 случаев;

Тернопольская область — 1160 случаев;

Харьковская область — 1025 случаев;

Херсонская область — 178 случаев;

Хмельницкая область — 432 случая;

Черновицкая область — 3306 случаев;

Черкасская область — 401 случай;

Черниговская область — 159 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Правительство продлило карантин до 22 июня с смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация.