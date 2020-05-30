За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 393 человек, зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровели 377 пациентов.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты распространения коронавируса СНБО по состоянию на утро субботы, 30 мая.
Количество новых случаев инфицирования снижается второй день. В пятницу их было 429.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 23 204 человека, из них 9311 выздоровели, летальных исходов — 696.
Как сообщили в Минздраве Украины, на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 958 случаев;
Волынская область — 887 случаев;
Днепропетровская область — 933 случая;
Донецкая область — 158 случаев;
Житомирская область — 699 случаев;
Закарпатская область — 1171 случай;
Запорожская область — 440 случаев;
Ивано-Франковская область — 1379 случаев;
Кировоградская область — 506 случаев;
г. Киев — 2904 случая;
Киевская область — 1556 случаев;
Львовская область — 1619 случаев;
Луганская область — 46 случаев;
Николаевская область — 288 случаев;
Одесская область — 883 случая;
Полтавская область — 268 случаев;
Ровенская область — 1680 случаев;
Сумская область — 168 случаев;
Тернопольская область — 1160 случаев;
Харьковская область — 1025 случаев;
Херсонская область — 178 случаев;
Хмельницкая область — 432 случая;
Черновицкая область — 3306 случаев;
Черкасская область — 401 случай;
Черниговская область — 159 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство продлило карантин до 22 июня с смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация.
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