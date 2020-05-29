Главарем банды, которая терроризировала предприятия Киевщины, является, неоднократно судимый за аналогичные преступления 35-летний мужчина, который на протяжении 2015-2019 годов, находясь под стражей, был одним из «смотрящих по Лукьяновскому СИЗО», сообщает прокуратура.

Выйдя на свободу, он организовал новую банду.

К отбору лиц, которые могут стать участниками банды, «смотрящий» подходил тщательно и учитывал личные качества кандидатов - склонность к совершению корыстных преступлений с применением насилия, условия и образ их жизни, физическое состояние, связи, способность к подчинению и тому подобное.

Руководствуясь жаждой «легких денег», в состав преступной группировки, кроме организатора, вошли еще 6 человек. В настоящее время на счету банды 6 эпизодов преступной деятельности.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), ч.ч. 3, 5 ст. 185 (кража), ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

По данным полиции, злоумышленники занимались разбойными нападениями на предприятия, учреждения, организации и отдельных лиц, а также кражами чужого имущества.