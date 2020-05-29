Полиция Киевщины задержала вооруженную банду, которая совершала разбойные нападения на предприятия области, сообщает пресс-служба облглавка.

Пятеро злоумышленников, большинство которых уже имели проблемы с законом, во главе со своим криминальным авторитетом по кличке «Буба», основательно подозреваются в совершении менее 11 разбойных нападений, сумма причиненного ущерба составляет более миллиона гривен.

Установили и задержали воров сотрудники управления уголовного розыска полиции Киевщины при помощи бойцов КОРДа и спецназа.

«Злоумышленники готовились к каждому нападения тщательно, просчитывали пути отхода, выбирали места, где нет камер видеонаблюдения. С помощью париков и накладных бород меняли свою внешность, каждый раз меняли транспорт», - сообщили в полиции.

Нападали они сначала на охранников, связывали их, угрожали оружием, после чего из сейфов похищали наличные.

В ходе проведенных 18 неотложных обысков по месту жительства фигурантов, работники полиции обнаружили и изъяли большое количество разнообразного оружия, гранаты, глушитель, рации, пластид, дымовые шашки, чтобы прикрывать пути отхода, а также парики, пластиковые стяжки, кастеты, ломы, мобильные телефоны , банковские карточки, резиновые перчатки, инструменты, приспособления и оборудования, такое как телескопические лестницы и палки, наркотические вещества, деньги.

Также полицейские изъяли семь автомобилей, на которых передвигались злоумышленники.

Все участники бандитской группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания.

В настоящее время они проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории Киевской области.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой) и 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранители обратятся в суд с ходатайством о содержании под стражей. Продолжается следствие.